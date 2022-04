In dem 45-minütigen kostenlosen Webinar möchten wir Ihnen die Vorteile von DAP Premium und Mein DAP im Zusammenspiel mit der Warenwirtschaft aposoft vorstellen. Wir geben Ihnen einen Überblick über das umfangreiche Informationsangebot des DAP und darüber, wie Sie dieses schnell und einfach im Abgabevorgang in aposoft als Hilfestellung einblenden können. Außerdem wird Ihnen erklärt, wie Sie den Onlineservice DAP Premium sinnvoll in Ihre Rezeptbearbeitung einbinden können und wie die Anmeldung funktioniert. Das Webinar ist kostenfrei, Ihre Teilnahme wird mit dem Erhalt eines Startbonus für DAP Premium von 25 %* belohnt.