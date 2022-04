Wenn es in der Apotheke um eine erfolgreiche Eisensubstitution geht, dann ist manchmal weniger mehr. So ist das flüssige Arzneimittel Floradix mit Eisen ein wirksames sowie verträgliches Produkt bei erhöhtem Eisenbedarf zur Vorbeugung eines Eisenmangels. Mit der dreimal täglichen Einnahme von je 15 ml oder zweimal 22,5 ml transportiert der Klassiker aus dem Hause Salus 36,8 mg gut verwertbares zweiwertiges Eisen in gelöster Form. Floradix mit Eisen ist eine einzigartige Kombination von Eisen(II)-gluconat mit ausgesuchten Phytobestandteilen und Vitamin C. Das Spurenelement liegt in leicht resorbierbarer und gut bioverfügbarer Form vor. Floradix mit Eisen ist angenehm im Geschmack und gut verträglich. Das steigert neben der pharmazeutischen Qualität auch die Akzeptanz beim Kunden. Dabei kommt die spezielle Galenik ohne Alkohol oder Konservierungsstoffe aus und ist laktose- sowie glutenfrei.