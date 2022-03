Ab dem 29.03.2022 bieten die Apotheker Stephan Torke, Grund Apotheke Freital, Florian Köster, Cothenius Apotheke Anklam und Gunther Böttrich, Burg Apotheke Volkmarsen, in dem Podcast Best Practice Apotheke mit der Unterstützung von PHARMATECHNIK, die Möglichkeit über den Tellerrand zu blicken. Die drei Apotheker nennen sich „Triple A“ und verstehen sich als schnelle Einsatzgruppe, die sich den täglichen Herausforderungen stellt. „Es ist eine Mischung aus Unterhaltung und fachlichen Themen aus dem Tagesgeschäft von Apotheken“ beschreibt Florian Köster den Podcast. Jede Folge folgt einer klaren Struktur: Am Beginn gelangt der Hörer mitten in einen Smalltalk zwischen den drei Apothekern. Anschließend schaltet sich Johannes Marx (Content Manager bei PHARMATECHNIK), ein. Dieser gibt den „Triple A“ ihre Mission für die Folge. Abwechselnd tauschen die drei Apotheker Erfahrungen sowie Tipps und Tricks aus, um die Frage aus der Mission zu beantworten „Wir wollen die Kollegen unterstützen eine neue Sichtweise zu erlangen“, erläutert Gunther Böttrich. Es ist spannend, denn die drei Charaktere der „Triple A“ ergänzen sich und sind denn noch komplett verschieden. „Durch unsere Apotheken haben wir in vielen Bereichen unterschiedliche Herangehensweisen erprobt und tauschen diese in dem Podcast aus und der Hörer ist mittendrin“ sagt Stephan Torke. So lässt sich zum Beispiel in der ersten Folge erfahren, welche Maßnahmen es gibt, um neue Mitarbeiter zu finden oder in der zweiten Folge, welche Mittel ergriffen werden können, um den Rohertrag in einer Apotheke zu erhöhen.

„Wir finden die Geschichten der Apotheker interessant und denken die Branche wird beim Zuhören profitieren“, beschreibt Monika Karos, Leitung Marketing bei PHARMATECHNIK, „aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Apothekern eine Plattform zu bietet und unterstützen als Unternehmen den Podcast Best Practice Apotheke.“

Wessen Interesse jetzt geweckt wird, kann den Podcast Best Practice Apotheke ab dem 29.03.22 kennenlernen. Für alle Hörer bietet PHARMATECHNIK neben der ersten Folge auch gleich die zweite Folge an. „Wir wollen an den Trend, Serien in Staffel zu veröffentlichen, anknüpfen. Für die erste Staffel sind insgesamt 6 Folgen geplant“, beschreibt Johannes Marx.



Haben Sie Fragen und Anregungen für die „Triple A“? Wir freuen uns über Anfragen unter:

best-practice-apotheke@pharmatechnik.de

Kurzfakten:

Veröffentlichung Folge 1 und 2 am 29.03.22 bei den bekannten Podcast-Anbietern oder direkt unter www.pharmatechnik.de/podcast

Auf der Webseite finden Sie auch Vorabinformationen, wie genaue Vorstellungen der Protagonisten und Hörbeispiele.

