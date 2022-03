Digitales Impfmanagement für Apotheken mit No-Q

Ergänzend können sich Apotheken auf www.testbuchen.de registrieren, Testkapazitäten anbieten und den Apothekenkund:innen so einen unkomplizierten Weg der Testmöglichkeit anbieten. Alle gelisteten Teststellen verfügen über die notwendige Anbindung an die Corona-Warn-App und können digitale Zertifikate (EU-DCC) in Form eines QR-Codes über den Schnelltest ausstellen. Über 4000 Test- und Impfstellen arbeiten bereits mit No-Q zusammen. Alle Fragen rund um die Software oder auch konkrete Fragen, die den Apotheken-Alltag betreffen, werden in regelmäßig stattfindenden, kostenfreien Online-Seminaren beantwortet. Kurzfristige Termine findet man direkt unter https://www.no-q.info/online-seminare/