Ein Aufenthalt in tropischen Gegenden verspricht nicht nur eindrucksvolle Erfahrungen, er bringt auch Gefahren mit sich. Verschiedene Mücken können beim Stich gefährliche Erreger von Krankheiten wie z. B. Malaria, das Dengue-Fieber oder Gelbfieber übertragen. Im Krankheitsfall ist nicht nur die Urlaubszeit verdorben, meist schließt sich nach der Rückreise eine langwierige Therapiezeit an. Auch in heimatlichen Wiesen- und Waldgebieten können Zecken, die Erreger von FSME und Lyme-Borreliose tragen können, ernstzunehmende akute Gesundheitsprobleme sowie Spätfolgen verursachen.