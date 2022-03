Bis zu 80 % der Frauen in den Wechseljahren leiden unter Hitzewallungen und Schweißausbrüchen oder psychischen Symptomen wie Schlafstörungen und depressiven Verstimmungen. Viele betroffene Frauen möchten keine Hormone einnehmen oder dürfen sie nicht verwenden und suchen daher nach Behandlungsalternativen. Am umfassendsten wurden Wirksamkeit und Sicherheit bei Phytopharmaka mit dem isopropanolischen Spezialextrakt der Traubensilberkerze Cimicifuga racemosa (kurz iCR) nachgewiesen. Dieser Extrakt ist nur in zugelassenen Arzneimitteln (Remifemin®, Remifemin® plus Johanniskraut, Remifemin® mono) enthalten, die apothekenexklusiv angeboten werden.