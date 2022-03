AoG wird zusammen mit der polnischen Hilfsorganisation Polish Medical Mission (PMM) Lieferungen von medizinischem Bedarf für ukrainische Krankenhäuser organisieren. Eine erste Lieferung von Verbands- und Hilfsmitteln im Wert von 10.000 USD hat am Sonntag den 27.02. die ukrainische Grenze erreicht. Dort werden diese Materialien von ukrainischen Mitarbeitern übernommen.

PMM arbeitet bereits seit längerem mit ukrainischen Einrichtungen zusammen. Um die Versorgungslage in Polen nicht zu sehr zu belasten, wollen wir benötigtes Material in Deutschland beschaffen. „Polen leistet gerade Großartiges bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine und wir unterstützen sie gern bei dieser Arbeit!“ so Katarzyna Ostendorf, AoG-Mitglied und erfahrene Einsatzkraft. Katarzyna Ostendorf ist ehemaliges Vorstandsmitglied von AoG und war bereits mehrmals als Einsatzkraft in der Nothilfe für den Verein tätig. Sie koordiniert den Kontakt mit der polnischen Seite und ist bereits am Wochenende in Warschau tätig geworden.