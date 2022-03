Die Suche nach einem Impfstoff gegen COVID-19 hat die Forschung in den vergangenen zwei Jahren zu Höchstleistungen angetrieben. Nachdem die vollständige Genomsequenz von SARS-CoV-2 entschlüsselt war, wurden in Rekordzeit neue Impfstoffe entwickelt. Newcomer in der Corona-Pandemie sind die mRNA-Impfstoffe, die nicht nur in sehr kurzer Zeit entwickelt und flexibel angepasst, sondern nach der Zulassung ebenfalls sehr schnell produziert werden können. Sie zeigen nach derzeitigem Kenntnisstand eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit. Die empfindlichen nukleosidischen Wirkstoffe müssen jedoch innovativ formuliert werden, um eine ausreichende Stabilität gegenüber äußeren Einflüssen zu gewährleisten und die Aufnahme über die Zellmembran zu ermöglichen.