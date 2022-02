Herzgesundheit wird immer wichtiger

*Ried K. Garlic lowers blood pressure in hypertensive subjects, improves arterial stiffness, and gut microbiota: A Review and Meta-Analysis. Exp Ther Med 2020, 19 (2), 1472-1478 DOI: 10.3892/etm.2019.8374

**Ried, Karin, Nikolaj Travica, and Avni Sali. "The effect of Kyolic aged garlic extract on gut microbiota, inflammation, and cardiovascular markers in hypertensives: the GarGIC trial." Frontiers in nutrition 5 (2018): 122.

Pflichttext

Kyolic® Kardio Liquid ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), das mit seinen speziellen Inhaltsstoffen zum Diätmanagement bei leichtem Bluthochdruck, Störungen der Gefäßfunktion (u.a. Durchblutungsstörungen) im Frühstadium von Arteriosklerose sowie erhöhtem Homocysteinspiegel geeignet ist.