Ticketverkaufstart INTERPHARM online 2022

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die INTERPHARM online 2022!

An insgesamt fünf Terminen bieten wir Ihnen pharmazeutische Fortbildung auf höchstem Niveau – als Livestream aus unserem Studio.

Wir starten am 11. März mit einem Blick in die Zukunft: die FUTUREPHARM 2022 beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung. Weiter geht es eine Woche später mit dem ApothekenRechtTag online, der auch in diesem Jahr einen kompakten Überblick über aktuelle rechtliche Themen rund um die Apotheke bietet. Am 25. März startet der Pharmazeutische eKongress mit einem spannenden Programm rund um die drei Themenschwerpunkte Schilddrüse, Mikrobiom und Schlaf. Und schon am Tag darauf geht es weiter mit dem PTAheute-eKongress, der den Fokus in diesem Jahr auf Diabetes mellitus legt, sowie auf die besonderen Bedürfnisse von Säuglingen und Senior:innen. Den Abschluss bildet schließlich ein ganzer Tag zum Thema Heimversorgung KOMPAKT: Erfahren Sie am 1. April alles, was es als Apotheke beim Start in die und bei der Heimversorgung zu beachten gilt.

Buchen Sie jetzt auf interpharm.de Ihr Ticket und seien Sie live dabei!

Natürlich sind alle Teilnehmende herzlich eingeladen, via Chat Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen.

Weitere Informationen zum Kongressprogramm, den Referent:innen und viele weitere Highlights finden Sie auf der INTERPHARM-Website.