AGED GARLIC EXTRACT™ (AGE) überzeugt in Studien

Eine der weltweit führenden Expertinnen für den Einfluss von Naturheilstoffen auf Herzkreislauferkrankungen ist Karin Ried. Die Ärztin, die an der Universität Heidelberg im Molekularer Humangenetik promoviert hat, lebt seit 1997 in ihrer Wahlheimat Australien. Als Research Director am NIIM (National Institute of Integrative Medicine) hat sie bereits mehrere klinische Studien zu AGE (Aged Garlic Extract) durchgeführt und ist heute eine begehrte Referentin.