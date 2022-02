NOVENTI launcht eine neue Vermittlungsplattform, um Apotheker:innen und Patient:innen den Impfprozess zu vereinfachen: Die Website impfen-in-apotheken.de und die dazugehörige Software ermöglicht Apotheken und Patient:innen deutschlandweit ihre Impftermine online zu vereinbaren und damit verbundenen Impfschritte zu digitalisieren. Apotheker:innen können über die Plattform und die dazugehörige Software das gesamte Impfmanagement wie z.B. Terminorganisation und offizielle Meldungen abbilden und organisieren. Die großen Vorteile für Patient:innen liegen unter anderem in dem Anbieten einer zentralen Anlaufstelle, in der digitalen Terminvereinbarung bis hin zu der Ausstellung des QR-Codes für das digitale Impfzertifikat. Die Plattform und Software ist ab sofort für Apotheker:innen verfügbar. Die Freischaltung für Patient:innen folgt in den nächsten Wochen.

„Der Mensch und dessen Gesundheit stehen für uns immer im Fokus. Bereits letztes Jahr konnten wir mit unserer Initiative gegen Corona gemeinsam mit unseren Partnern Facebook, WallDecaux, BILD sowie BioNTech, CureVac, Artes Biotechnology und IDT Biologika einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie liefern. Als verantwortungsvoller Marktführer im Gesundheitswesen haben wir nicht nur die Ambition, sondern auch die Kraft und die Entschlossenheit, nun einen weiteren Schritt zu machen und zu handeln: die Schaffung einer Impf-Plattform zur Vernetzung der Patient:innen mit Apotheker:innen in ihrer Nähe – einfach, persönlich, sicher und schnell,“ sagt Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender von NOVENTI.

„Mit unseren verschiedenen digitalen Sprechstunden für Patientinnen und Patienten haben wir seit Beginn der Pandemie sehr positive Erfahrungen gemacht. Medizinische Individualberatung ist ein effektiver Weg hin zu mehr Impfungen und weniger Ängsten. Der Ausbau des niedrigschwelligen Angebots in Kooperation mit NOVENTI ist für ZAVA ein Herzensschritt und sinnvolle Ergänzung zum nun anlaufenden breiten Impfangebot in Apotheken,” erläutert David Meinertz, Gründer und CEO der Online-Arztpraxis ZAVA.

Grundlage für die Plattform impfen-in-apotheken.de ist die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und die Pläne der neuen Bundesregierung, Vor-Ort-Apotheken stärker in die Impf-Kampagne miteinzubeziehen. In der Folge darf geschultes Apothekenpersonal Coronaschutz-Impfungen (Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen) durchführen. Dies stellt Apotheker:innen vor neue Herausforderungen, bei denen NOVENTI mit der neuen Plattform und der dazugehörigen Software nun Unterstützung anbietet.

Apotheken die sich frühzeitig der Pandemiebekämpfung widmen und sich bis zum 18.02.2022 entscheiden der Plattform anzuschließen, erlässt NOVENTI jeweils die Kosten der ersten 50 Terminbuchungen für den Monat März und April 2022. Die Apotheke spart somit 99 €.

Mehr Informationen unter: www.noventi.de/impfen-in-apotheken