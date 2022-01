Autan® hat seit Jahrzehnten einen hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung und ist in fast jeder Haus- und Reiseapotheke zu finden. Mit einem Anteil von 48,7 %** kann sich Autan® als unangefochtener Marktführer von Repellentien in Deutschland bezeichnen.

SC Johnson blickt bereits auf 60 Jahre Forschung im eigenen „Entomology Research Centre“ zurück. Die in diesem Forschungszentrum gewonnen aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse fließen in die neue Produktlinie AUTAN® DEFENSE® ein.