E-Rezept: 4 Tipps zum einfachen Einstieg für Apotheker:innen

Bis die Bearbeitung elektronischer Rezepte Alltag wird, gibt es noch einige Fragen zu klären: Wie sieht das E-Rezept aus? Wie empfangen Apotheken es? Welche Ausstattung ist notwendig? Um E-Rezepte empfangen, einlesen und bearbeiten zu können, müssen Apotheken Vorbereitungen treffen. Dabei ist das E-Rezept nichts, was Unsicherheit hervorrufen sollte. Wer vier Tipps beherzigt, ist gut gerüstet: Gut informieren, Fragen bereits vorab klären, frühzeitig Prozesse kennenlernen und notwendige Ausstattung bereithalten. Tiefergehende Informationen zu diesen Tipps bietet CGM LAUER in Form von FAQ, Schulungsvideos oder einem Check-up-Termin auf cgm.com/lauer-erezept an.