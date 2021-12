Galenik war große Herausforderung

Wozu diese außergewöhnliche Oberfläche nützlich ist? Viruspartikel und Allergene sind geladene Teilchen, die sich nicht aussuchen können, wohin sie gehen, sondern von der Luft oder der Flüssigkeit, in der sie schweben, transportiert werden. Werden diese Partikel abgefangen, können sie keinen Schaden anrichten. Bentonit in der technologischen Formulierung von Bentrio ist ein Schlüsselbestandteil, das Partikel anzieht, egal ob es sich um Viren oder Allergene handelt. Bentonit wirkt wie eine beeindruckende Anzahl an Klettverschlussscheiben, an denen Viren und Allergene wie Tennisbälle haften bleiben.

Bentrio verfolgt die Bekämpfung von Virusinfektionen dadurch zweifach:

1) Es begrenzt die Wahrscheinlichkeit einer Infektion genau dort, wo sie am wahrscheinlichsten auftritt, nämlich im Nasenepithel

2) Es bremst im Falle einer Infektion das schnelle Wachstum der Viruslast in den oberen Atemwegen