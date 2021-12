Das pflanzliche Arzneimittel fördert die Aktivität des körpereigenen Immunsystems! Es kann bereits Kinder ab 2 Jahren bei der Abwehr von Erkältungserregern unterstützen und sollte deshalb in keiner Hausapotheke fehlen. Zusätzlich wirkt es in jeder Phase der Erkältung. Frühzeitig eingenommen, kann Imupret® N die Vermehrung und Ausbreitung der Viren so weit eindämmen, dass eine Erkältung erst gar nicht richtig ausbricht. Wie Imupret® N auf die bei der Virenabwehr so wichtigen Natürlichen Killerzellen wirkt, lesen Sie hier [1].