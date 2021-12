Blasenentzündung, besonders oft in der kalten Jahreszeit

Solange es draußen nass und kalt ist, schwächelt oftmals auch das Immunsystem – und macht es anfälliger für Infektionen. Das erhöht auch das Risiko, an einer Blasentzündung (Zystitis) zu erkranken.



Blasenentzündungen werden meist von Bakterien ausgelöst. Nisten sich die Erreger in der Blase ein, kann es immer wieder zu starkem Harndrang, Brennen beim Wasserlassen und anderen typischen Symptomen kommen. Femannose® N unterstützt bei Blasenentzündungen und beugt ihnen wirksam vor.



Eine Blasenentzündung kann die Lebensqualität stark einschränken: Permanenter Harndrang, trüber, unangenehm riechender Urin, Brennen beim Wasserlassen und Unterleibsschmerzen gehören zu den Symptomen. Die Hauptursache für Blasenentzündungen ist in den meisten Fällen – etwa zu 90 % – das Darmbakterium Escherichia coli. Die Keime gelangen über die Harnröhre in die Blase, in der sie sich einnisten und können immer wieder Blasenentzündungen auslösen.