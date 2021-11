Natürliche Killerzellen: ausgeklügelte Virenabwehr

Wenn es draußen nass und kalt wird, ist Erkältungszeit! Auch in Bezug auf harmlosere Infekte sind manche Ihrer Kunden anfälliger als andere: Raten Sie Kunden, die zum Beispiel aufgrund von Stress, Schlafmangel oder ungünstigen Ernährungsgewohnheiten ein geschwächtes Immunsystem haben, Imupret® N griffbereit in der Hausapotheke zu platzieren. Wer schon beim ersten Kratzen im Hals oder Kribbeln in der Nase mit der Einnahme von Imupret® N reagiert, kann den Ausbruch der Erkältung im Optimalfall verhindern. Aber auch später eingenommen, unterstützt Imupret® N die Immunabwehr und mildert den Erkältungsverlauf.



