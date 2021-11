In Apotheken erhältlich: Panbio™ COVID-19 Antigentest von Abbott

Abbott bietet seinen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelisteten Antigentest in Deutschland als Schnelltest und als Selbsttest an. Der CE-zertifizierte Panbio™ COVID-19 Antigen Selbsttest für die Eigenanwendung durch Endverbraucher erkannte in klinischen Studien mit Selbsttest-Anwendern 95,2 % der positiven Proben und 100 % der negativen Proben korrekt. Der Panbio™ COVID-19 Antigen Selbsttest basiert auf dem ebenfalls CE-zertifizierten Panbio™ COVID-19 Antigen Schnelltest, der für die Anwendung durch geschultes Fachpersonal sowie die Selbstanwendung unter Aufsicht einer geschulten Person zugelassen ist. Der Panbio™ COVID-19 Antigen Schnelltest hat in klinischen Studien bei symptomatischen Personen unter Verwendung eines Nasenabstrichs eine Sensitivität von 98,1 % und eine Spezifität von 99,8 % gezeigt. Bei asymptomatischen Personen zeigte der Panbio™ Schnelltest eine Sensitivität von 93,8 % bei Personen, die aufgrund ihrer höheren Viruslast am wahrscheinlichsten infektiös sind.

Den Panbio™ COVID-19 Antigen Selbsttest können private Endverbraucher in Apotheken für 5 € pro Test (UVP Abbott) als Einzeltest sowie im 4er-, 10er- oder 20er-Set erwerben. Apotheken können Panbio™ unkompliziert über den Apothekengroßhandel bestellen.