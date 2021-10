Moderne Impfstoffe – Herstellung und Qualität

Wie wird sichergestellt, dass jede Impfstoff-Dosis, die bei Ihnen in der Apotheke ankommt, sicher und wirksam ist?

Da Impfstoffe zur Prävention an gesunde Erwachsene und Kinder verabreicht werden und nicht an Patienten zur Therapie müssen Impfstoffe so sicher wie möglich und natürlich wirksam sein. Um das zu gewährleisten setzt die Herstellung von Impfstoffen hohe und konstante Qualitätsstandards für jede Impfstoffcharge und für jede Dosis voraus.

In dem Webinar am 11.11.2021 erfahren Sie, welche strengen Regularien für die Herstellung von Impfstoffen gelten und welche Qualitätskontrollen in den einzelnen Produktionsschritten stattfinden.