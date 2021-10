Fachwissen für Ihren Apothekenerfolg – jetzt schnell buchen

Das Seminarprogramm 2022 fußt auf Erfahrungen aus fast vier Jahrzehnten, in denen die Thomae-Akademie bereits Apotheker:innen, PTA und PKA schult. Es erwarten Sie Angebote zu den Themenschwerpunkten Betriebswirtschaft, Management & Führung, Marketing, Kommunikation & Empfehlung sowie Specials in Städten in ganz Deutschland.