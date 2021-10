Nicht jammern, sondern machen

Apotheker Andreas Bühler ist ein Visionär. Ohne Angst vor Rückschlägen geht er neue Herausforderungen wie den digitalen Wandel an, legt den Fokus darauf, was er zu neuen Entwicklungen beitragen kann, die das System der Apotheke weiterbringen. Seine drei Apotheken in Bietigheim-Bissingen und dem nahegelegenen Neckarwestheim sind standortabhängig auf besondere Schwerpunkte ausgerichtet. In der aktuellen Eins & Drei verrät er sein Erfolgsgeheimnis.