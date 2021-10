Grippeschutz in der Beratung: Tipps, Tricks und Bedeutung im Alltag

Den Auftakt des letzten Vortrags bildet Dr. Hanna Zappe, Fachärztin für Allgemeinmedizin und niedergelassene Ärztin in der internistischen Praxisgemeinschaft Neu-Isenburg, mit dem Thema „Grippeimpfung aus der Patientenperspektive“. Sie adressiert neben der Impfquote und Akzeptanz der Grippe-Impfung auch die patientenorientierte Auswahl des Impfstoffs. Außerdem gibt sie Tipps zur Aufklärung von impfinteressierten und impfskeptischen Patienten. Dazu erläutert Dr. Zappe häufige Fehleinschätzungen der Patienten und klärt Mythen rund um die Grippe-Impfung auf.

Abschließend spricht Apotheker und stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbandes Josef Kammermeier über das Thema „Apotheke vor Ort als Pfeiler der Arzneimittelversorgung – Aufgaben heute und morgen“. Er referiert über die Influenza-Impfstoffproduktion und legt die vielfältigen Versorgungsaufgaben der Apotheke sowie die logistischen Herausforderungen dar. Darüber hinaus gewährt er einen Einblick in die Erfahrungen aus Modellregionen, in denen Influenza-Impfungen in Apotheken durchgeführt werden.

Start: 22. Oktober 2021

Alle Vorträge stehen auch bis Ende Juli 2022 zum Abruf bereit!

