Multifunktionswerkzeug in der Apotheke: Das kann der eHBA

Besonders praktisch ist die digitale Signierfunktion des eHBA, die die hohen rechtlichen Anforderungen an eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) erfüllt und somit die eigenhändige Unterschrift auf Papier rechtsgültig ersetzt. Angesichts der zahlreichen Dokumentationspflichten und langjährigen Aufbewahrungspflichten in der Apotheke ist das ein echter Vorteil. Statt die Dokumente umständlich auszudrucken, kann die Unterschrift digital erfolgen, indem der eHBA in ein geeignetes Kartenlesegerät gesteckt und die zugehörige PIN eingegeben wird. Fertig! Und das Beste daran: Die Nutzung der QES mittels eHBA ist auch außerhalb des Gesundheitsnetzwerks möglich, so können alle unterschriftspflichtigen Dokumente in der Apotheke schnell und einfach signiert werden.