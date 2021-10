MMP-Webinar: Des Knaben Wunderhorn

In diesem Webinar bringt Sie Prof. Dr. Thomas Herdegen (Facharzt für Experimentelle Pharmakologie und C3-Professor für Pharmakologie an der Universität Kiel) über folgende Themen auf den neusten Stand:

Die Welt des Testosterons

Testosteronmangel und Andropause

Indikationen für eine Testosteron-Ersatztherapie (TET)

Physiologie und Störung der Erektion

Medikamenten-induzierte sexuelle Dysfunktionen

PDE-5-Inhibitoren jenseits der Erektionsstörung: pulmonale Hypertonie (PHT) und benigne Prostatahyperplasie (BPH)

Termin: 25. Oktober 2021, 20:00 - 21:00 Uhr.

