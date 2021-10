Je nach Bedarf ist das Läusemittel in zwei Darreichungsformen und Packungsgrößen erhältlich. Die Flaschenöffnung der 100 ml Lösung erleichtert das Auftragen des Mittels am Haaransatz und der Spraykopf des 150 ml Pumpsprays ist besonders praktisch für eine Dosierung in den Haarlängen.

Die ausführliche Gebrauchsinformation beinhaltet hilfreiche Hintergrundinformationen über Kopfläuse und eine Schritt-für-Schritt Anleitung mit Bildern zur Anwendung des Sprays. Ein Anwendungsvideo macht die korrekte Durchführung noch einfacher. Zudem sorgen umfangreiche Service- und Informationsmaterialien für eine ganzheitliche Information der Betroffenen.