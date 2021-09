Da es sich beim eHBA zugleich um einen Sichtausweis handelt, muss ein Lichtbild in guter Qualität hochgeladen werden, das später gemeinsam mit dem Namen auf dem scheckkartengroßen Ausweis zu sehen ist. Bevor der eHBA ausgestellt wird, ist ein PostIdent-Verfahren durchzuführen, um sich einmalig persönlich zu identifizieren. Dies ist in jeder Postfiliale möglich. Empfehlenswert ist ein PostIdent-Verfahren auf Grundlage des Personalausweises, denn dort ist die aktuelle Meldeadresse vermerkt, die bei der Identifizierung geprüft wird. Bei der Verwendung eines Reisepasses wird hingegen eine Meldebescheinigung benötigt. Nach Durchlauf des PostIdent-Verfahrens erfolgt die Kartenproduktion. Anschließend, erhält der Antragsteller den eHBA und in getrennter Post eine PIN, mit der er den eHBA aktivieren muss.