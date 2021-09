Jetzt noch Preisvorteile für Top-Fortbildungen sichern

Referent Klaus Holling, Unternehmensberater und Coach, blickt auf viele Jahre der Erfahrung in den Bereichen Apotheken-Marketing und -Management zurück. Er bietet diesen Herbst unter anderem die Seminare „Schlagfertig reagieren – selbstbewusst auftreten“ und „Umgang mit Reklamation und nervigen Kunden“ an. In diesen Live-Online-Fortbildungen entdecken Sie unterschiedliche Formen der Schlagfertigkeit, die Sie gezielt im Apothekenalltag einsetzen können. Oder lernen Sie, wie Sie mit Reklamationen und Beschwerden richtig umgehen und aus unzufriedenen Kundinnen und Kunden zufriedene machen.



Steffen Kuhnert, Apotheker und Gründer der Apotheken-Community #DieDigitaleApotheke, beschäftigt sich seit Jahren mit der digitalen Transformation der Apothekenbranche. Er verfolgt das Ziel, die Zukunft der Apotheken mitzugestalten. „E-Rezept: Das Rezept wird digital – was bedeutet das für die

Apotheke?“ und „Telepharmazie: Die Apotheke zum digitalen Gesundheitszentrum ausbauen“ sind zwei seiner Seminare im Herbst, die mit dem Frühbucherrabatt angeboten werden.