Zertifiziertes, digitales Fortbildungsprogramm für Apotheker und PTA (Ärzte und MFA)

Die Influenza ist ein anspruchsvolles Thema, vor allem im pharmazeutischen (medizinischen) Beratungsgespräch mit dem Patienten. Welchen Nutzen und welche Risiken hat die Impfung? Wie begegnet man Impfsorgen und Impfmythen? Wie werden die Impfstoffe hergestellt? Diese und weitere spannende Fragen beantworten Experten im Rahmen des Grippe-Gipfels ab 1. Oktober 2021.

Der diesjährige Grippe-Gipfel widmet sich unter anderem der Influenza-Impfung in Zeiten von Corona, den Gemeinsamkeiten, Unterschieden und aktuellen Weiterentwicklungen bei den Influenzaimpfstoffen sowie einem Blick über den Tellerrand in andere Länder: Wie wird dort mit dem Thema Grippeimpfung umgegangen und wie findet der Grippeschutz Eingang in die Beratung. Für Apotheker und PTA (Ärzte und MFA) werden ab dem 1. Oktober im einwöchigen Rhythmus vier Vorträge auf dem DAV Webportal hochgeladen. Alle Vorträge sind von der Bundesapothekerkammer akkreditiert und können zu einem beliebigen Zeitpunkt bis Ende Juli 2022 angeschaut werden. (Alle Vorträge sind anerkannt, sodass CME-Punkte gesammelt werden können. Die Vorträge können alle zu einem beliebigen Zeitpunkt bis Ende Juli 2022 angeschaut werden.) Die Teilnahme ist kostenfrei.

» Hier geht es zur Anmeldung für den Grippe-Gipfel.