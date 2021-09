Jetzt gebührenfreien Testmonat für DAP Arbeitshilfen sichern!

Der zum Deutschen Apotheker Verlag gehörende Dienstleister DAP Networks GmbH als Betreiber des DeutschenApothekenPortals (DAP) und das Apothekenwarenwirtschaftssystem aposoft kooperieren und bringen Arzneimittelabgabeinformationen in die Apotheke, und zwar direkt an den POS. Im ersten Schritt der Zusammenarbeit stellten die Partner das Modul DAP Premium in aposoft dar. Seit September präsentieren die Partner nun eine einmalige Informationsfunktion direkt in der Warenwirtschaft.

Vielfach bereitet die Rezeptbelieferung in der Apotheke Probleme, gerade wenn es sich um Verordnungen über Original-/Importarzneimittel, Biologicals, Betäubungsmittel oder Arzneimittel der Substitutionsausschlussliste handelt. Kunden von aposoft, die gleichzeitig den Onlineservice Mein DAP des DeutschenApothekenPortals nutzen, haben seit September die Möglichkeit, Arbeitshilfen des DAP auf PZN-Basis kostenfrei abzurufen. Die Arbeitshilfen, die meist in Form eines Fließschemas aufgebaut sind, listen verschiedene Abgabefälle auf, sodass das Apothekenteam entsprechend dem vorliegenden Rezept eine Abgabeentscheidung treffen kann. Bisher wurden u. a. Arbeitshilfen zu den Themen Biologicals, BtM, T-Rezept, Original/Import und Pharmazeutische Bedenken mit den entsprechenden PZN verknüpft. Der Vorteil der Verschmelzung des Onlineservice Mein DAP mit dem Apothekenwarenwirtschaftssystem aposoft besteht darin, dass die Apothekenmitarbeiter als Anwender nicht zwischen verschiedenen EDV-Systemen hin und her wechseln müssen, sondern alle Information auf einen Blick am HV einsehen können.

Genau diese Funktionalität bringt die Integration von Mein DAP in das Warenwirtschaftssystem aposoft von der Firma PRISMA Datensysteme. Sobald der Anwender einmal bei Mein DAP registriert ist und sein aposoft-Konto mit dem Mein-DAP-Konto verknüpft hat, gelangt er mit einem Klick von der eingegebenen PZN in aposoft direkt auf die jeweilige Arbeitshilfe des DeutschenApothekenPortals.