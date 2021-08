Dermatologisches Nebenwirkungsmanagement der Krebstherapien

Der Schutz der Haut ist gerade im Zeitalter der Immunonkologie ein zentrales Problem. Die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, welche die Fähigkeit des Tumors blockieren, sich gegen das Immunsystem des Patienten zu wehren, sind ein neues Standbein in der Onkologie geworden. Allerdings sind gerade die Nebenwirkungen auf die Haut und Schleimhäute bei einer Krebstherapie häufige Beratungsthemen und können zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Lebensqualität führen.

Prof. Dr. med. Diana Lüftner, Oberärztin an der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, Charité Campus Benjamin Franklin, Humboldt-Universität zu Berlin, und Silvia Konrad, PTA und Fortbildungstrainerin, informieren in ihrem zweigeteilten Vortrag über neue Krebstherapien und die Auswirkungen auf die Haut und stellen das dermatologische Nebenwirkungsmanagement in Krebstherapien dar.

Start: 30. August 2021

Alle Vorträge stehen auch bis 16. Februar 2022 zum Abruf bereit!

