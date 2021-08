EurimPharm pflanzt für jede Apotheke einen Baum

EurimPharm lässt den Unternehmens-Slogan „Mehrwerte erleben“ Wirklichkeit werden. Intern ausgewählten Mehrwerte-Scouts beurteilen Prozesse innerhalb des Unternehmens aufgrund nachhaltiger Kriterien oder schlagen Verbesserungen bei Themen wie Verpackungsrecycling, Einsparen von Energie, Papier etc. vor. Ein klares Signal für Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzt das Familienunternehmen gemeinsam mit Umweltschützern, der Organisation Wilderness International und der Initiative The Worldchanger im Herbst. 20.000 Bäume werden in Husum, einer Stadt nördlich von Hamburg gepflanzt. Das bedeutet, ein Baum für jede Apotheke in Deutschland und Österreich. Damit wird der Grundstein für den Apothekenwald gelegt, der in einigen Jahren einen wesentlichen Beitrag zum Klima leisten wird. Dieser produziert etwa den Sauerstoffbedarf von 250.000 Menschen pro Tag. Bis die Bäume voll ausgewachsen sind, wird es einige Jahre dauern und deshalb beschloss EurimPharm zusätzlich 20.000 Quadratmeter Regenwald in Peru zu schützen. Dieser Regenwald ist die Lunge der Welt. Man findet dort 500 Jahre alte Bäume und nirgends ist die Artenvielfalt größer. Nicht umsonst wird dieser Wald die Wiege des Lebens genannt.

All dies zeigt, dass EurimPharm und Pioniergeist zusammengehören. Damals als Pionier im Arzneimittelimport und heute als verlässlicher Geschäftspartner, der seine Kunden tagtäglich mit hochwertigen Original-Arzneimitteln beliefert, ist sich das Unternehmen seiner Rolle als Visionär für ökologisches Wirtschaften und Handeln bewusst. Gerade als international agierendes Unternehmen und aufgrund der Firmengröße sieht sich EurimPharm hier besonders in der Verantwortung. Auch regional wurden schon kleinere ökologische Projekte umgesetzt. So hat das Unternehmen rund um die Firmenzentrale im bayrischen Saaldorf-Surheim gemeinsam mit der Gemeinde eine Blühwiese und einen Insektenlehrpfad angelegt. Verantwortung für die Region und damit für die Menschen prägt EurimPharm seit jeher. Mensch, Umwelt und Arbeit sollen optimal in Einklang gebracht werden. Zahlreiche Auszeichnungen, wie zuletzt die Wahl zum besten Arzneimittelimporteur bestätigen diese gelebte Unternehmenskultur. Ein derartig wertvolles Projekt wie den Apothekenwald lässt sich nur in Zusammenarbeit mit den Kunden und Partnern verwirklichen. „Auf diese Reise möchten wir alle mitnehmen und mit unseren Ideen begeistern. Wenn wir alle zusammenhelfen, können wir viel bewegen. Mit jedem einzelnen Baum wollen wir ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen“, so EurimPharm-Geschäftsführerin Dr. Friederike Hrubesch-Mohringer.

Weitere Informationen unter www.eurim.com/worldchanger