Schnelle Hilfe bei sehr trockener Haut!

Trotz des niedrigen Lipidgehalts der Produkte für sehr trockene Haut der DMT Linie, spenden die Formulierungen viel Feuchtigkeit und verleihen deshalb ein so angenehmes und leichtes Gefühl auf der Haut, anders als andere reichhaltige Pflegeserien für sehr trockene Haut. Je nach individuellen Hautproblemen und -bedürfnissen kann die richtige Variante für die Betroffenen gewählt werden: Physiogel® Daily Moisture Therapy Serum für sehr trockene Haut (Lipidgehalt 5 %, erhältlich in 30 ml Packungsgröße), Physiogel® Daily Moisture Therapy Body Lotion für sehr trockene Haut (Lipidgehalt von 7 %, erhältlich in den Größen 200 ml und 400 ml) Physiogel® Daily Moisture Therapy Creme für sehr trockene Haut (Lipidgehalt 14 %, erhältlich in den Größen 75 ml und 150 ml).

Ab dem 01.07.2021 sind das Physiogel® Daily Moisture Therapy Serum für sehr trockene Haut, die Physiogel® Daily Moisture Body Lotion für sehr trockene Haut sowie die Physiogel® Daily Moisture Therapy Creme für sehr trockene Haut erhältlich. Die Apotheken werden unter anderem durch hochwertige Bodendisplays, Tester und Schulungen des Apotheken-Teams unterstützt.

