Jetzt Preisvorteil für Top-Fortbildungen sichern

Datenschutz, Suchmaschinenoptimierung, Social Media – die Digitalisierung ist auch in der Apotheke mittlerweile das vorherrschende Thema. Und genau da setzt die Thomae-Akademie von Sanofi an. Was die digitale Evolution für die Beratung in der Apotheke, für Kundenbeziehungen oder Personalführung bedeutet, erfahren Sie von den exzellenten Referenten in jeweils 60-minütigen Live-Online-Fortbildungen. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, direkt mit den Expertinnen und Experten in Kontakt zu treten und Fragen zu stellen. Für den Sommer werden wieder Quartals-Specials mit einem Frühbucherrabatt angeboten.

Eine der Fortbildungen dreht sich zum Beispiel um das Thema Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und wie Apotheken damit trotzdem weiterhin WhatsApp sinnvoll nutzen können. Referent Christian Hutter ist Journalist und Marketing-Coach, wodurch er sich bestens im Online-Marketing und den Sozialen Medien auskennt. Neben dem Seminar „Wie Sie WhatsApp auch trotz der DSGVO sinnvoll nutzen“ bietet er auch die Live-Online-Fortbildungen „Keine Angst vor dem Hörer“ und „Die Apotheke der Zukunft“ an.

Wie werden Apotheken eigentlich bei Google gefunden? Diese Frage beantwortet Referentin Romy Schönwetter in ihrem Seminar „So werden Sie gegooglet“. Die Social-Media-Expertin und Journalistin hat sich im Gesundheitssegment auf Apothekenteams spezialisiert. Sie gibt praxisnahe Tipps für digitale Werbestrategien. Innerhalb dieser Live-Online-Fortbildung geht es um Suchmaschinenoptimierung und Anzeigenschaltung auf Google.

Viele Jahre Erfahrung in den Bereichen Apotheken-Marketing und -Management hat Referent Klaus Holling. Für den Unternehmensberater, Trainer und Coach stehen vor allem die Menschen mit ihren Bedürfnissen und Wünschen im Mittelpunkt seiner Fortbildungen. Er bietet unter anderem die Seminare „Probleme lösen im Team“, „Knigge in der Apotheke“ und „Führen 4.0: Neue Führungsstile auf Augenhöhe“ an.

Die Live-Online-Fortbildungen der Thomae-Akademie finden in virtuellen Seminarräumen statt. Alle im Rahmen der Aktion angebotenen Seminare dauern eine Stunde und beginnen um 20 Uhr. Die sieben genannten Live-Online-Fortbildungen gehören zu den Quartals-Specials. Für sie gibt es 10 Prozent Frühbucherrabatt bei Buchung bis zum 31. Juli 2021. Nutzen Sie die Gelegenheit und melden Sie sich gleich an.

Die Thomae-Akademie bietet darüber hinaus Live-Online-Fortbildungen zu aktuellen Themen für Apotheken an. In 60 Minuten jede Menge lernen – und das kostenfrei: Das ist bei den kompakten Indikationsseminaren der Thomae-Akademie möglich. Hierbei kann das Apotheken-Team sein Fachwissen zu zahlreichen Indikationsgebieten auffrischen – immer aktuell, kurzweilig, und pointiert. Ganz nebenbei gibt es hier zudem praktische Tipps für den täglichen Kundenkontakt. Und wie bei den Live-Online-Fortbildungen stehen auch nach den Indikationsseminaren die Referentinnen und Referenten für Fragen bereit.

Übrigens: Das gesamte Fortbildungsangebot der Thomae-Akademie finden Sie hier.