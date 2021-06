Fast 10 Mio. Menschen in Deutschland leiden wenigstens einmal im Jahr unter Tinnitus.1 Die Ohrgeräusche können unter anderem durch Durchblutungsstörungen im Gehirn und altersbedingte Rückbildungsvorgänge ausgelöst werden.

Viele Betroffene wünschen sich natürliche Mittel zur Besserung der Symptome, gerade auch, wenn es sich um chronische Zustände über drei Monate handelt. Zu den empfehlenswerten pflanzlichen Arzneimitteln bei Tinnitus* gehört Tebonin® intens: Denn mit 120 mg Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® ist es gut verträglich und kann nachweislich zur Linderung von akutem und chronischem Tinnitus* beitragen.2

Mittels eines sehr aufwendigen und komplexen Verfahrens werden im Ginkgo-Spezialextrakt EGb°761® die wirksamen Bestandteile, Flavonolglykoside, Ginkgolide und Bilobalid, der charakteristisch zweilappigen Blättern des Ginkgo biloba, konzentriert. Diese haben im menschlichen Organismus eine positive Wirkung auf die Durchblutung, vor allem auf die Mikrozirkulation z.Bsp. im Gehirn: Sie machen Erythrozyten elastischer und das Blut fließfähiger, ohne die Gerinnungsfähigkeit zu beeinträchtigen. So berichteten z. B. in einer Befragung 2/3 von akutem Tinnitus Betroffene von einer deutlichen Verbesserung der Symptomatik, teilweise bis hin zum vollständigen Rückgang der Ohrgeräusche.3 Auch ein Teil der Patienten, die bereits länger als drei Monate und damit an chronischem Tinnitus litten, profitierten von der Einnahme von Tebonin® intens 120 mg: Die Ohrgeräusche belasteten sie deutlich weniger4 und die Lautstärke reduzierte sich signifikant5.

Zur unterstützenden Behandlung bei akutem und chronischem Tinnitus* empfiehlt sich eine tägliche Dosis von 120-240 mg des Ginkgo-Spezialextrakts EGb 761®. Dies entspricht einer bis zwei Tabletten Tebonin® intens 120 mg pro Tag. Innerhalb von 6 bis 12 Wochen entfaltet das pflanzliche Arzneimittel seine volle Wirkung: Die Durchblutung und Regeneration der am Höhrvorgang beteiligten Zellen wird unterstützt3, dies ist besonders in der Akutphase des Tinnitus von großer Bedeutung. Bei chronischem Tinnitus* erhöht Tebonin® intens 120 mg die Anpassungsfähigkeit des Gehirns und hilft so, Ohrgeräusche aus der Wahrnehmung zu drängen4.

Präparate aus der Apotheke, wie Tebonin®, sind auch zur Langzeit-Anwendung geeignet.

*Zur unterstützenden Behandlung von Tinnitus aufgrund von Durchblutungsstörungen oder altersbedingten Rückbildungsvorgängen.

Erfahren Sie mehr über Tebonin® intens 120 mg und den Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761®!

