Traubensilberkerze: Hormonfrei durch die Wechseljahre

Viele Frauen klagen während der Wechseljahre auch über psychische Beeinträchtigungen wie Schlafstörungen, Ängste, depressive Verstimmungen, Reizbarkeit oder Erschöpfung. Bei diesen Beschwerden ist die fixe Kombination aus Traubensilberkerze und Johanniskraut (Remifemin® plus Johanniskraut) die effektivere pflanzliche Empfehlung1. Isopropanolischer Cimicifuga-Spezialextrakt und Hypericum-Extrakt wirken dabei synergistisch. Das ermöglicht eine niedrigere Johanniskraut-Dosierung in der Kombination als in Johanniskraut-Monopräparaten. Gelegentlich befürchten Kundinnen eine erhöhte Lichtempfindlichkeit bei der Einnahme von Johanniskrautextrakt im Sommer. Diese Bedenken müssen Anwenderinnen von Remifemin® plus Johanniskraut nicht haben: Der Einfluss des enthaltenen Johanniskraut-Extraktes auf die Lichtempfindlichkeit der Haut wurde untersucht. Dabei konnte weder eine signifikante noch eine klinisch relevante Steigerung der Lichtempfindlichkeit gezeigt werden3.