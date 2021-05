Cannabis-Fragen: Wir halten den Draht zu Ihnen kurz

Nein! Die Dronabinol-Monographie des DAC gestattet einen Gehalt ab 95 % - was theoretisch eine Einwaagekorrektur im Gehaltsbereich von 95 % bis 98 % erforderlich macht, denn eine solche ist ab einem Mindergehalt von über 2 % vorzunehmen. Das Dronabinol von Spectrum Therapeutics ist jedoch so rein, dass wie einen Gehalt von über 98 % garantieren und Sie keine Einwaagekorrektur durchführen müssen.

Das Gleiche gilt übrigens auch für unser DAC-konformes Cannabidiol. Auch diese Substanz kann einen geringen Prozentanteil an Verunreinigungen wie Cannabinol, Tetrahydrocannabinol oder anorganischen Bestandteilen enthalten, was jedoch keinen Qualitätsmangel darstellt. Entsprechend der DAC-Monographie beträgt der CBD-Gehalt unseres Cannabidiols mindestens 98 %, sodass Sie auch in diesem Fall auf eine Einwaagekorrektur verzichten können.