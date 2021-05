Dronabinol-Rezepturen? - Auf uns können Sie zählen!

Um das harzige Dronabinol leichter aus der Spritze zu holen, können Sie den Dronabinol-Rest in Isopropanol oder MCT lösen oder die Spritze mit dem Föhn erwärmen. Vernichten Sie die Lösung in Anwesenheit von zwei Zeugen so, dass eine Wiederverwertung ausgeschlossen ist. Mischen Sie beispielsweise die Lösung mit Kaffeesatz, schlagen alles sicher in Zeitungspapier ein und entsorgen es über den Hausmüll. Dokumentieren Sie den Vorgang in einem Vernichtungsprotokoll, das auch von den Zeugen zu unterzeichnen ist. Diesen Tipp und alles was Sie sonst zu Dronabinol, Cannabidiol oder Cannabisblüten wissen möchten, finden Sie in der umfangreichen Broschüre „Cannabinoide in der Apotheke“, die sie kostenfrei bestellen können.

