Beratungsthema: Chronische Rücken- und Gelenkbeschwerden

Chronische oder häufige Schmerzen an Knie, Hüfte oder Rücken sind zermürbend. Sie schränken die Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit ein – nicht nur im Beruf, auch in der Freizeit. Darüber hinaus können Rücken- und Gelenkbeschwerden einen zweifachen Teufelskreis auslösen: Sie führen zu Schon- und Fehlhaltungen. In deren Folge werden andere Gelenke sowie Muskeln, Sehnen und Bänder übermäßig strapaziert, was zusätzlich Schmerzen und Muskelverspannungen verursacht. Zudem belasten chronische Schmerzen die Psyche, was das Schmerzempfinden erhöht. Der Weg aus der Abwärtsspirale führt über regelmäßige, angemessene Bewegung: beispielsweise über rücken- und gelenkfreundliche Sportarten und/oder eine gezielte Rücken- und Krankengymnastik. Da mehr Bewegung unter Schmerzen kaum möglich ist, erfordert sie – zumindest zu Beginn – eine ausreichende Analgesie. Hierfür sind hochwertige Trockenextrakte aus der Teufelskrallenwurzel, wie die hochdosierten Sogoon 480 mg Filmtabletten (rezeptfrei), eine langjährig bewährte Therapieoption.