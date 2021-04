THC Pharm: Qualitäts-Cannabidiol bei Spectrum Therapeutics

Mit 20 Jahren Erfahrung in der Herstellung des Wirkstoffs Dronabinol ist das Unternehmen THC Pharm ein Pionier in diesem Bereich. Seit 2016 bietet Ihnen THC Pharm neben Dronabinol auch GMP-zertifiziertes Cannabidiol in DAC-Qualität – produziert in Frankfurt am Main. Durch das gewachsene Interesse an Cannabis im Allgemeinen hat Cannabidiol seit 2017 deutlich an Bedeutung gewonnen.

