Innovativ und hybrid – so hat die Apotheke Zukunft

Im Februar dieses Jahres war Dr. Björn Schittenhelm aus Holzgerlingen, Landkreis Böblingen, wohl der meistgefragte Apotheker in den Medien. Spiegel, Stern, Welt, Markus Lanz und sogar die Tagesschau berichteten über seine Aktivitäten: Er hatte bereits im Dezember 2020 in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt ein Zentrum für Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 erfolgreich aufgebaut. Auch in Richtung Digitalisierung ist er ein Vorreiter. Den Versandapotheken trotzt er, indem er das Sortiment seiner Vor-Ort-Apotheken auch online in einem Click-and-Collect-Shop anbietet – mit großem Erfolg. Wie er den Umsatz in seinem Webshop 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen konnte, erfahren Sie in der neuen Ausgabe der Eins & Drei.