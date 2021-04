Canopy Growth: Blüten-Spezialist bei Spectrum Therapeutics

Canopy Growth bereichert das Angebot von Spectrum Therapeutics mit seiner weltweit führenden Expertise zu medizinischen Cannabisblüten. Blüte ist nicht gleich Blüte: In der Gattung Cannabis sind aus Züchtungen zahlreiche Kultivare entstanden, die sich in diversen Merkmalen unterscheiden. Trotz der Verschiedenheiten, die sich unter anderem auch über das gesamte Inhaltsstoffspektrum erstrecken können, erfolgt die Charakterisierung von medizinischen Cannabisblüten in der Regel über den THC- bzw. CBD-Gehalt und deren Verhältnis zueinander.

Um das Video abzuspielen, loggen Sie sich bitte mit Ihrem DocCheck Passwort ein.