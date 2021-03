Dronabinol-Experte Bionorica ethics ist SpectrumTherapeutics

Setzen Sie bei Dronabinol auf die bewährte Qualität aus Neumarkt in der Oberpfalz? Sie schätzen Bionorica ethics als verlässlichen Partner? Neuer Name, frischer Look, gleiche Qualität: Das Traditionsunternehmen Bionorica ethics GmbH firmiert jetzt unter dem Namen Spectrum Therapeutics GmbH. Von uns erhalten Sie GMP-konformes Dronabinol made in Germany.

