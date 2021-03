Fernsignatur mit sign-me eHealth

Im einfachsten Fall meldet sich ein registrierter Nutzer im sign-me eHealth-Portal an und lädt ein Dokument zum Signieren hoch. Zur Absicherung der Signatur muss diese über einen zweiten Faktor authentifiziert werden. Dies kann über eine SMS-TAN oder biometrisch per Smartphone erfolgen. Anschließend kann der Nutzer das signierte Dokument herunterladen und zum Beispiel an einen Vertragspartner versenden. Fertig! Schneller und einfacher kann man kaum signieren. Die Fernsignatur via sign-me eHealth ist damit die ideale Ergänzung zu Ihrem eHBA. Wenn Sie also schon dabei sind, Ihren eHBA zu beantragen, dann registrieren Sie sich direkt und kostenfrei bei D-TRUST im sign-me eHealth Portal und sichern Sie sich die Möglichkeit der Nutzung Fernsignatur gleich mit. So fallen für Sie keine Kosten für die notwendige Identifizierung an.