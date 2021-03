Beratung in der Apotheke wieder wichtiger

Eine Behandlungsempfehlung sei – besonders im Moment – jedoch nur ein Teil der Beratung. Vor allem gehe es darum, dem Kunden Angstgefühle zu nehmen. Und das sei, so Leuffen, in der aktuellen Situation gar nicht so einfach. „Schutzwand und Mundschutz schaffen im ersten Moment Distanz. Aber sie geben letztlich auch das gute Gefühl, sich austauschen und die Zeit nehmen zu können, auf die Bedürfnisse des Kunden gezielt einzugehen“, sagt Leuffen. Und das spüren diese auch: „Die Beratung in der stationären Apotheke hat nach meiner Erfahrung wieder stark an Bedeutung gewonnen. Die Kunden wissen zu schätzen, wenn sie einen Ansprechpartner haben, dem sie vertrauen können“, resümiert Leuffen die Entwicklung und verweist damit auf eine Chance in der derzeitigen Krise. Denn der direkte Kontakt sowie die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Patiententypen und ihre Bedürfnisse einstellen zu können, ist und bleibt ein großer Vorteil der Apotheke vor Ort.