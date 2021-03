Ein sicheres Trio: ePatientenakte, eMedikationsplan und eHBA

Die elektronische Patientenakte (ePA) ist eine übersichtliche Zusammenstellung aller Gesundheitsdaten eines Patienten. Hierzu zählen neben Diagnosen, Laborbefunden beispielsweise auch der Impf- bzw. Mutterpass, sowie das Zahnbonusheft oder eine etwaige Pflegedokumentation. Sehr persönliche Daten also, über deren Verwendung ausschließlich der Patient selbst zu entscheiden hat. Zugleich sollen die Informationen im Bedarfsfall einfach und problemlos all jenen zur Verfügung stehen, die an der medizinischen Behandlung des Patienten beteiligt sind. Um sowohl Datenschutz als auch Behandlungserfolg sicherzustellen, erfordert der Zugriff auf die Daten der ePA die Zustimmung des Patienten sowie die Authentifizierung über einen eHBA.