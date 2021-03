E-Mails mit dem eHBA signieren und verschlüsseln

Ein solches doppeltes Sicherungssystem bietet auch der elektronische Heilberufsausweis (eHBA), wie er zum Beispiel von D-TRUST angeboten wird. D-TRUST ist ein Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe, die ihre jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Personenidentifizierung und -authentifizierung in den digitalen Bereich erweitert hat. Mit dem eHBA von D-TRUST haben Sie die Gewähr, dass ihre Nachrichten sicher und zuverlässig beim Empfänger ankommen und können Datenmissbrauch zuverlässig ausschließen. Hierzu müssen Sie lediglich bei der Antragstellung des eHBAs die E-Mail-Adresse angeben, für die Sie die Signatur und Verschlüsslung verwenden möchten. Auf diesem Weg können selbst noch so sensible Daten mit einem guten Gefühl versendet werden.