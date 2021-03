Rechtssicher unterschreiben mit dem eHBA

Die papierlose elektronische Dokumentation kann bei der Bewältigung der vielfältigen Dokumentationspflichten in der Apotheke sowie bei der Archivierung von Listen und Protokollen eine erhebliche Erleichterung darstellen. Die Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) sieht daher ausdrücklich vor, dass alle Aufzeichnungen auch digital vorgenommen und aufbewahrt werden können. Dies ist jedoch an gewisse Voraussetzungen geknüpft: Beispielsweise muss gemäß § 22 Abs. 2 ApBetrO die eigenhändige Unterschrift bei rein elektronischen Aufzeichnungen durch eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt werden. Die Sicherheitsanforderungen an eine solche QES sind hoch und werden beispielsweise von einfachen Unterschriften-Pads nicht erfüllt. Stattdessen benötigt jede signierende Person eine persönliche Signaturkarte, die von einer dafür autorisierten Zertifizierungsstelle wie zum Beispiel D-TRUST, einem Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe, ausgestellt sein muss.