Wenn aus einem allergischen Schnupfen mehr wird

Es kribbelt in der Nase und juckt in den Augen? Hilfe, die Pollen sind wieder am Start – ganz unbeeindruckt von Abstandsregeln und Homeoffice. Äußerlich zeigt sich die pollenbedingte Rhinitis primär mit den Symptomen Niesen, klarer Fließschnupfen und Bindehautentzündung. Darüber hinaus sind Allergiker aber auch sonst deutlich eingeschränkt. Sie schlafen schlechter und sind am Tag weniger belastbar als Nichtallergiker. Allergiegeplagten Kindern fällt es schwerer, sich zu konzentrieren und ihre Lernfähigkeit ist vermindert. Ihre Nasen reagieren empfindlicher auf unspezifische Reize wie Tabakrauch, Stäube, Geruchsstoffe, Temperaturänderungen oder körperliche Anstrengung.

Bleibt die allergische Rhinitis zu lange unbehandelt, kann es durch die geschwollene Schleimhaut im Bereich der Nebenhöhlen zu einer Verstopfung der Belüftungswege und einem Sekretverhalt kommen. Bei 25 % der Patienten mit allergischer Rhinitis entwickelt sich eine akute Rhinosinusitis mit zunehmendem Druckgefühl über den Wangen und der Stirn (1). Eine akute Rhinosinusitis ist definiert als eine Nebenhöhlenentzündung, die kürzer als 12 Wochen andauert.

Egal ob viral ausgelöst oder allergisch verursacht, es ist die entzündete Schleimhaut, die die Beschwerden verursacht. Die S2k-Leitlinie für Rhinosinusitis empfiehlt mit starkem Konsens die Behandlung der akuten Rhinosinusitis mit dem patentierten Extrakt BNO 1016, der in Sinupret® eXtract enthalten ist und die Symptome umfassend bekämpft(2). Pharmakologische Untersuchungen im indikationsnahen Modell zeigen, dass Sinupret® eXtract einer entzündlichen Schwellung bereits nach 30 Minuten effektiv entgegenwirkt und sich dabei am Ende sogar vergleichbar stark präsentiert wie eine humanrelevante Dosis des etablierten Entzündungshemmers Ibuprofen(3).

