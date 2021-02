Die Rolle der Galenik bei Nebenhöhlenentzündungen

Schnelle Wirkung: Wer für seine Patienten eine rasche Verbesserung der Symptome erreichen möchte, setzt auf eine kluge Galenik des empfohlenen Arzneimittels. Nach der peroralen Einnahme müssen die wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffe zunächst freigesetzt werden. Die gelösten Stoffe werden über den Dünndarm absorbiert und gelangen über den Blutkreislauf an den Ort ihrer Wirkung.

Sinupret® eXtract kann in puncto Galenik gleich mit mehreren Vorteilen punkten:

• Im Gegensatz zu magensaftresistenten Präparaten löst sich Sinupret® eXtract bereits im Magen auf und kann so den Magenpförtner passieren. So können die wirksamkeitsmitbestimmenden Bioflavonoide möglichst zeitnah im Dünndarm resorbiert werden.

• Sinupret® eXtract erzielt bereits nach 30 Minuten eine spürbare Linderung (1, 2) und kann in den oberen Atemwegen seine schleimlösende und abschwellende Wirkung entfalten.

• Sinupret® eXtract kann unabhängig von einer Mahlzeit eingenommen werden.

• Die dreimal tägliche Einnahme versorgt den Körper zuverlässig mit den wirksamkeitsmitbestimmenden Bioflavonoiden.

Starke Wirkung: Sinupret® eXtract bekämpft die Symptome umfassend. Es löst nicht nur den Schleim, sondern lässt auch die entzündeten Schleimhäute nachhaltig abschwellen. Pharmakologische In-vivo-Untersuchungen zeigen, dass das Phytotherapeutikum einer durch eine Entzündung induzierten Schwellung vergleichbar stark entgegen wirken konnte wie eine humanrelevante Dosis des Entzündungshemmers Ibuprofen(3). Die entzündeten Schleimhäute schwellen effektiv und nachhaltig ab, die Nase öffnet sich.

